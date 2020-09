Il Corriere dello Sport oggi si sofferma sugli esuberi in casa Fiorentina. Boateng ha rifiutato gli USA per Germania o Spagna, dove qualcosa si sta muovendo seppure lentamente. In orbita Saponara c'è lo Spezia, che è anche su Agudelo. Dabo è destinato al Benevento. Infine Cristoforo ed Eysseric, per i quali ci sono interessamenti da Spagna e Francia.