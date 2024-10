CATALDI, In dubbio per domani: si scalda Richardson

FirenzeViola.it

Come scritto dal Corriere Fiorentino Palladino dovrà però fare i conti con l’infermeria, visto che Pongracic non recupererà nemmeno per il match di domani e che la presenza di Comuzzo è a rischio. Il centrale è uscito malconcio dalla serata di gloria contro la Roma e al suo posto dovrebbe esserci Quarta, mentre restano da valutare le condizioni di Moreno. Il turnover potrebbe comunque riguardare anche altri reparti.

A centrocampo Cataldi non è al meglio (come anticipato ieri sulle pagine di FirenzeViola.it CLICCA QUI) e con Mandragora tornato ad allenarsi in gruppo solo ieri Richardson scalpita per una maglia da titolare, quanto all’attacco dietro a Kean Ikoné potrebbe vincere il ballottaggio a destra con Colpani. Decisioni da prendere tra oggi e domani per il tecnico viola che rispetto al collega Gilardino arriverà comunque a Genova forte della fiducia e dell’entusiasmo scatenato dai recenti risultati della sua squadra.