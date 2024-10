CATALDI, Uscito acciaccato con la Roma: le ultime

Fonte: Luciana Magistrato

Danilo Cataldi è uscito malconcio dalla sfida contro la Roma, secondo quanto appreso da Firenzeviola. Il giocatore, proprio per questo motivo, potrebbe dunque rifiatare con il Genoa per recuperare dal fastidio al polpaccio accusato a fine gara. Il giocatore, che ieri si è concesso una gita di relax in Umbria con famiglia e amici, è un punto di riferimento per Raffaele Palladino, suo compagno proprio nel Genoa, e proprio per questo potrebbe decidere di non rischiarlo.