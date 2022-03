CAMPO DI MARTE, Entro il 2026 un quartiere nuovo

Firenze, entro il 2026, avrà un intero quartiere nuovo, quello di Campo di Marte che sarà in gran parte ridisegnato. Come riporta La Nazione, la nuova linea tramviaria già prevista, che circumnavigherà lo stadio, permetterà di raggiungere la zona che potrà finalmente contare su un mega parcheggio nell’area ex ferroviaria di via Campo d’Arrigo per risolvere i problemi dei residenti finora assediati dalle manifestazioni sportive. Al mercato rionale sotto la curva Fiesole, per esempio, devono essere riservati 1700 metri quadrati, ripensati e valorizzati nel nuovo assetto. Ripensate dai progettisti anche la palestra e la piscina che si trovano sotto lo stadio. Quest'ultima in particolare, avrà una superficie di 1.000 metri quadrati e una vasca da 25x12,5 metri. Fulcro del nuovo assetto urbanistico dell’area sarà il parco urbano realizzato con l’ampliamento dell’attuale giardino pubblico. Si passerà da 30 a 60mila metri quadri di verde utilizzando gli spazi dei campi da calcio del Cerreti e i famosi campini della Fiorentina. Nel grande parco dovrà trovare uno spazio adeguato anche la pista di skate board. Per quanto riguarda il campo da baseball dovrà restare nella sua attuale collocazione, tribune e vani sottostanti compresi, ma dovranno essere potenziati tutti i servizi accessori in modo da valorizzare e rendere ancora più fruibile la struttura. Parecchie novità anche per la polisportiva Affrico: l’idea è quella di un nuovo palazzetto polifunzionale, anche per pallacanestro e pallavolo, che possa ospitare fino a 700 spettatori. In viale Paoli è previsto l’accesso solo per chi deve recarsi agli impianti sportivi, è allo studio una particolare ztl. Capitolo ancora da risolvere quello degli spazi commerciali. Nell’area intorno al Franchi ci sono 15mila metri quadrati tra commercio, ricettivo e direzionale (5 mila per ogni destinazione) tra nuovi centri commerciali (sotto i 2.500 metri quadrati), alberghi e strutture per il terziario.