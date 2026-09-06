Il cambio tattico di Abate che ha permesso la rimonta. Fiorentina stanca

Il cambio tattico di Abate che ha permesso la rimonta. Fiorentina stancaFirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 09:40Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Torino ribalta la Fiorentina e porta a casa una vittoria che dà fiducia alla squadra granata. Come racconta la Gazzetta dello Sport, il cambio tattico dell'allenatore granata Abate, passato dal 3-5-2 al 4-3-1-2, ha dato maggiore brillantezza alla squadra, soprattutto grazie agli ingressi di Belghali e Bragança. Al contrario, la Fiorentina è apparsa progressivamente più stanca, complice anche il caldo di Firenze, fino a chiudere la gara tra i fischi del pubblico.

Il Torino ha costruito la rimonta partendo da un maggiore controllo del gioco: 67% di possesso palla nel primo tempo e una gestione complessivamente più precisa, con l'89% dei passaggi riusciti contro l'83% viola. Decisivo anche Rolando Mandragora, grande ex della sfida. Dopo aver giocato con la Fiorentina appena una settimana prima, il centrocampista ha trovato il gol del pareggio senza farsi condizionare dall'emozione. Una rete accolta con applausi dal suo ex pubblico, prima del definitivo sorpasso granata.