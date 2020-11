CALLEJON, Pronto per la Coppa. Ma quanti cambi

Come scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, la sfida di Coppa Italia di domani a Udine arriva in un momento sbagliato. Rocco Commisso tiene molto a questo torneo, lo considera la grande vetrina stagionale della Fiorentina. Uscire subito dalla Coppa sarebbe un altro grave passo falso ed è per questo che Prandelli ha deciso di inserire Callejon nella lista dei convocati per la trasferta in Friuli. Lo spagnolo non è ancora pronto ma la sua esperienza può essere preziosa anche per un piccolo spicchio di gara. Il tecnico viola sta valutando alcuni cambiamenti: in particolare, Pulgar riprenderà il suo posto in cabina di regia e potrebbe arrivare il momento di Borja Valero. Inoltre, Barreca o Lirola potrebbero operare da terzini di fascia sinistra. Ma non è tutto: in attacco potrebbe toccare a Cutrone e come aveva fatto Iachini ci potrebbe essere spazio tra i pali per Terracciano. L’infortunio a Ribery è molto meno grave di quanto era invece apparso a caldo. Il campione francese ieri ha effettuato solo terapie. Franck potrebbe dunque recuperare in tempo per la delicata sfida di campionato contro la capolista Milan.