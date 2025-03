Calendari a confronto. Per la Gazzetta Fiorentina-Atalanta garanzia di gol

Anche La Gazzetta dello Sport analizza i calendari delle squadre coinvolte nella lotta ad un posto nelle prossime competizioni europee. Dal Bologna al Milan, passando per Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina: due squadre su sei non andranno in Europa il prossimo anno. Nell'analisi che la rosea fa dei vari calendari, si sottolinea l'importanza della partita di domani tra Fiorentina e Atalanta, "una garanzia di gol e spettacolo". L'ultimo 0-0 tra le due squadre risale al 2017 e nelle ultime tre gare è sempre uscito il 3-2 come risultato finale. Kean si sta già scaldando nonostante l'assenza del suo alter ego in nerazzurro, Mateo Retegui che dovrà dare forfait.

