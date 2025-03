FirenzeViola 6 squadre in 6 punti: la corsa all'Europa si decide ora, ecco i calendari a confronto

6 squadre in 6 punti è quello che si evince guardando ad oggi la classifica del campionato di Serie A. Dal Bologna, quarto in classifica a quota 53, fino al Milan in nona posizione con 47 punti, ci sono 6 squadre, tra cui la Fiorentina, che si stanno giocando il quarto posto. Tenendo fuori da questa corsa l'Atalanta, ad oggi terza in classifica a +5 dal quarto posto, sono Bologna, Juventus, Lazio, Roma, Fiorentina e Milan le squadre che stanno concorrendo per un posto in Europa nella prossima stagione. Un posto in Europa che ad oggi si guadagna arrivando quarti (Champions), quinti (Europa League) o sesti (Conference League).

È indubbio che tutto può cambiare da un momento all'altro poiché la Coppa Italia deve ancora emettere il suo verdetto e chissà come Fiorentina e Lazio proseguiranno il loro percorso in Europa in questa stagione, però è altrettanto vero che ad oggi ci sono 6 squadre che si stanno lottando 3 posti. Inoltre in questo senso c'è considerare il Ranking Uefa che, a differenza di un anno fa, ci dice che con ogni probabilità la Serie A non avrà la quinta squadra in Champions League in questa stagione e quindi di conseguenza il settimo posto non va tenuto di conto.

Per capire chi è messo meglio in questa corsa per la qualificazione alle prossime competizione europee, dando un'occhiata ai calendari delle 6 squadre sopracitate, si evince come il percorso con squadre, sulla carta, più "abbordabili" ce l'abbia la Juventus che nelle prossime 9 giornate di campionato dovrà affrontare solamente 3 scontri diretti. Subito dopo però ci sono Fiorentina e Lazio con 4 big match da affontare, poi a seguire c'è il Milan con 5, mentre i cammini più complicati ce l'hanno Bologna e Roma con 6 gare importanti su 9. Di seguito i calendari a confronto di Juventus, Lazio, Bologna, Roma, Fiorentina e Milan.

Bologna quarto in classifica (53 punti)

30esima giornata: Venezia-Bologna

31esima giornata: Bologna-Napoli

32esima giornata: Atalanta-Bologna

33esima giornata: Bologna-Inter

34esima giornata: Udinese-Bologna

35esima giornata: Bologna-Juventus

36esima giornata: Milan-Bologna

37esima giornata: Fiorentina-Bologna

38esima giornata: Bologna-Genoa

Juventus quinta in classifica (52 punti)

30esima giornata: Juventus-Genoa

31esima giornata: Roma-Juventus

32esima giornata: Juventus-Lecce

33esima giornata: Parma-Juventus

34esima giornata: Juventus-Monza

35esima giornata: Bologna-Juventus

36esima giornata: Lazio-Juventus

37esima giornata: Juventus-Udinese

38esima giornata: Venezia-Juventus

Lazio sesta in classifica (51 punti)

30esima giornata: Lazio-Torino

31esima giornata: Atalanta-Lazio

32esima giornata: Lazio-Roma

33esima giornata: Genoa-Lazio

34esima giornata: Lazio-Parma

35esima giornata: Empoli-Lazio

36esima giornata: Lazio-Juventus

37esima giornata: Inter-Lazio

38esima giornata: Lazio-Lecce

Roma settima in classifica (49 punti)

30esima giornata: Lecce-Roma

31esima giornata: Roma-Juventus

32esima giornata: Lazio-Roma

33esima giornata: Roma-Hellas Verona

34esima giornata: Inter-Roma

35esima giornata: Roma-Fiorentina

36esima giornata: Atalanta-Roma

37esima giornata: Roma-Milan

38esima giornata: Torino-Roma

Fiorentina ottava in classifica (48 punti)

30esima giornata: Fiorentina-Atalanta

31esima giornata: Milan-Fiorentina

32esima giornata: Fiorentina-Parma

33esima giornata: Cagliari-Fiorentina

34esima giornata: Fiorentina-Empoli

35esima giornata: Roma-Fiorentina

36esima giornata: Venezia-Fiorentina

37esima giornata: Fiorentina-Bologna

38esima giornata: Udinese-Fiorentina

Milan nono in classifica (47 punti)

30esima giornata: Napoli-Milan

31esima giornata: Milan-Fiorentina

32esima giornata: Udinese-Milan

33esima giornata: Milan-Atalanta

34esima giornata: Venezia-Milan

35esima giornata: Genoa-Milan

36esima giornata: Milan-Bologna

37esima giornata: Roma-Milan

38esima giornata: Milan-Monza