Calciomercato Esposito pista complicata. Beltran verso la cessione e Valentini vicino al ritorno a Verona

Torna il consueto appuntamento con il "Chi si compra?" in versione "Flash" con le ultime di mercato della Fiorentina e non solo.

Valentini verso il ritorno a Verona. Trattiva a buon punto per un prestito con diritto di riscatto. Il giocatore era stato a Verona in prestito secco negli ultimi sei mesi della scorsa stagione convincendo gli scaligeri.

Passando al centrocampo, un nome accostato alla Fiorentina è quello di Nicolussi Caviglia. Il suo prezzo, di circa 7-8 milioni, è sicuramente inferiore a quelli di Bernabè e Asllani. Il contratto dell'ex Juventus con il Venezia è lungo, fino al 2029, ma la sua volontà sarebbe quella di rimanere in Serie A.

Lucas Beltran potrebbe davvero partire. La Fiorentina sta cercando di piazzarlo ma non è semplice per due motivi. Il primo riguarda il suo contratto fino al 2028, il secondo invece è rappresentato dalla formula. I viola vorrebbero cederlo a titolo definitivo ma per ora sono arrivate offerte solo per il prestito. La squadra più interessata sembra essere il River Plate ma attenzione al Galatasaray. In attacco la Fiorentina aveva vagliato l'ipotesi Sebastiano Esposito ma la pista per il momento sembra complicata. L'ex Empoli infatti non può arrivare senza una cessione e ha tante rischieste sia in Serie A che all'estero.