Live Goretti presenta i nuovi acquisti viola: "Li ringrazio: hanno mostrato entusiasmo e coraggio"

Nel giorno della presentazione di Manor Solomon e Marco Brescianini, il direttore sportivo della Fiorentina Roberto Goretti ha introdotto così i due giocatori: "Sono molto felice di essere qui con questi due nuovi calciatori. Li ringrazio per l'entusiasmo con cui hanno accettato questa nuova sfida. Siamo molto felici perché potremo contare sulla loro mentalità e sul loro coraggio. Gli faccio un grande in bocca al lupo".