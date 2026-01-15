La Roma su Fortini, CorSport: "Massara parla con gli agenti"
FirenzeViola.it
Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sul pressing della Roma per Niccolò Fortini. Come scrive il quotidiano il nome del classe 2006 rimbalza con insistenza. Profilo giovane ma già abituato al palcoscenico europeo, titolare in Conference League e riserva in campionato con la Fiorentina. La Roma fiuta l’occasione, anche alla luce delle difficoltà del club di Commisso nel rinnovare il contratto del ragazzo, in scadenza nel 2027. I contatti sono avviati, Massara parla con gli agenti e tratta con la viola per trovare una formula che possa soddisfare tutti. Senza contropartite.
