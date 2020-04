BUNDES, Allenamenti ripresi e gare al via ma tifosi...

La Bundesliga è pronta a ripartire, a porte chiuse, già il 9 maggio anche se l'ultima parola spetta alla Merkel. Ma la Lega tedesca intanto ha messo a punto tramite una task forse di medici dello sport, virologi e igienisti un protocollo di 41 pagine: 300 persone massimo a partita, arbitri, personale sanitario, addetti alla sicurezza, fotografi, raccattapalle ecc. E i giocatori dovranno sottoporsi ad un tampone e un test sugli anticorpi ogni tre giorni. Inoltre le società hanno assicurato il pagamento dei diritti TV, così da avere liquidità. Intanto hanno ripreso gli allenamenti: suddivisione in piccoli gruppi, divieto di contatti tra giocatori, orari e campi differenziati, pasti individuali consegnati in catone da consumarsi in casa e, almeno per quanto,riguarda il Borussia, niente uso di spogliatoi e docce. Nonostante queste misure, il Paese è spaccato. Secondo una rilevazione Infratest Dimap solo il 50 per cento dei tifosi è d'accordo e in particolare protestano gli ultrà di tutti i club perché -come comunicato in una nota congiunta - la prosecuzione della stagione sarebbe un chiaro affronto verso il resto della società e di chi è impegnato nella lotta al Coronavirus". Lo riporta il Corriere della Sera.

Il Der Spiegel invece ha svelato alcune parti di un potenziale protocollo governativo pensato dal Ministero del Lavoro, per permettere al calcio tedesco di ripartire nel corso delle prossime settimane. Sarebbe allo studio anche la possibilità di dotare i calciatori di una speciale mascherina anti-Covid da adattare agli sportivi. Un equipaggiamento resistente ma che non infastidisca i calciatori che sarebbero però costretti a non toccarla con le mani lungo il corso dei vari incontri.