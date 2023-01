BREKALO, I pro e i contro del suo acquisto

La Nazione nella sua edizione odierna analizza i pro e i contro del nuovo acquisto Viola: Josip Brekalo.

Perché sì: Un altro esterno offensivo, è vero. Ma alla luce delle disavventure che la Fiorentina ha vissuto in quel ruolo il suo innesto non è insensato. E poi trattasi di profilo interessante, se è vero come è vero che la Uefa lo aveva inserito nel 2019 nei Top 50 giovani talenti d’Europa. Se anche Udinese e Napoli avevano alzato le antenne significa che il suo precedente passaggio in Italia (Torino) non è passato inosservato. Al di là di questi ragionamenti easy, l’innesto di Brekalo è operazione ineccepibile anche sotto il profilo economico: preso a 0, anticipando la scadenza, con una percentuale marginale sulla futura rivendita da corrispondere al Wolfsburg. E chi lo ha detto che preso lui va via Nico?

Perché no: Un altro esterno, un altro giocatore che non ti risolve le partite e che nulla aggiunge a quanto già la Fiorentina aveva in casa. Brekalo, fra l’altro, non gioca da circa tre mesi (messo fuori squadra perché non voleva rinnovare il contratto) e avrà bisogno di tempo per riprendere la condizione e per capire il calcio di Italiano. Insomma un giocatore che non è pronto, soprattutto se vuoi sostituire un esterno infortunato come Sottil. Ci sorge il dubbio che il buon Josip sia stato preso in previsione di giugno quando forse potrebbe andarsene Gonzalez. Ce n’era davvero bisogno? Mah, forse sarebbe stato meglio puntare tutto su un vero centravanti.