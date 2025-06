Bove, cha fare? Per la Gazzetta può tornare in prestito alla Fiorentina

Nelle ultime ore arrivano notizie positive sulla situazione Edoardo Bove. Il calciatore vittima di un malore lo scorso primo dicembre potrebbe ritornare a giocare. Questo nonostante l'arresto cardiaco avuto in campo e il conseguente innesto di un defibrillatore sottocutaneo. Ne parla la Gazzetta dello Sport che mette insieme le varie strade per il classe 2002. Dal primo luglio Bove tornerà un calciatore della Roma.

Poi la decisione sarà lasciata a lui. Può andare all'estero, rimanere in giallorosso o tornare di nuovo in prestito alla Fiorentina, ma col rischio di non poter giocare. Con le normative attuali, ricorda la rosea, non potrebbe scendere in campo a causa del defibrillatore sottocutaneo. Occhio però al possibile cambio delle attuali normative.