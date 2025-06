Bernabé, Anjorin e Rios: i tre obiettivi per il centrocampo della Fiorentina

Anche il Corriere Fiorentino dedica spazio alla questione centrocampo in casa Fiorentina: l’obiettivo è quello di consegnare a Pioli un mediano il prima possibile, anche per lavorare sulla tattica del prossimo anno già dai primi allenamenti a Bagno a Ripoli. Lo stesso Pioli sta già seguendo passo passo i movimenti dei suoi dirigenti, indicando preferenze e caratteristiche necessarie. Se in principio era Bennacer il più gradito, anche e soprattutto per il passato in rossonero con Pioli che ha invece scartato l’opzione Kessie, ora i viola stanno sondando altre piste.

L’idea più gettonata sarebbe quella legata allo spagnolo del Parma Bernabè. Il numero dieci è molto apprezzato seppure non sia semplice convincere il Parma a lasciarlo partire. Le alternative, comunque, non mancano. Per l’empolese Anjorin per esempio, al netto del recente inserimento del Torino, la Fiorentina ha avviato qualche sondaggio a margine dell’affare Fazzini mentre l’albanese Asllani resta un’opportunità da seguire visto che la permanenza all’Inter è tutt’altro che scontata. Quanto al ritorno di fiamma nei confronti del colombiano del Palmeiras Rìos, già seguito la scorsa estate, è la valutazione da quasi 30 milioni a spaventare come nel caso del genoano Frendrup.