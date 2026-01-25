"Il popolo viola si rassegna a una stagione di tormenti": il commento della Gazzetta

"Il popolo viola deve rassegnarsi al fatto che sarà ancora una stagione di tormenti". A sottolinearlo è La Gazzetta dello Sport, nel suo pezzo di commento a Fiorentina-Cagliari intitolato "La Viola ci ricasca". La squadra di Vanoli patisce una sconfitta inattesa: "Altro che seconda vittoria di fila - insiste la Rosea - per mettere finalmente la testa fuori dall’acqua contro un’avversaria diretta, la Fiorentina cade per la prima volta nel 2026 e il bis tocca invece a un Cagliari sempre più definito". Quanto alla prestazione, invece: "La partita di dominio impostata e voluta da Vanoli trova bloccati i varchi per l’area del Cagliari, che stringe le due linee davanti a Caprile. Alla Viola manca sempre la rifinitura, per precisione e per tempi della giocata".

Chiosa poi, la Gazzetta: "Le cose migliori arrivano a destra con le combinazioni tra Dodo e Solomon: da lì vengono create le occasioni per Brescianini. Ma l’israeliano non ne ha per 90’ e con la sua sostituzione l’ala destra, dove si sposta Harrison, perde quota. Il Cagliari asserragliato rosicchia secondi, ottiene abnegazione da chi entra e da chi resta dentro: sostanza sempre, qualità quando serve". Un brutto ko per la Fiorentina, punita dalle pagelle della Rosea con un 5 generale all'indirizzo di tutta la formazione.