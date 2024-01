BOLOGNA, Non convinto da scambio Ikonè-Karlsson

FirenzeViola.it

Sulle colonne odierne della Gazzetta dello Sport si fa il punto anche sui nomi in uscita tra i quali, oltre ai soliti Brekalo, Pierozzi e Infantino, si aggiunge quello di Ikonè. Secondo la rosea, salvo ripensamenti dell'ultima ora, la Fiorentina ha in mente di mandare il francese a giocare e per questo motivo starebbe pensando ad uno scambio con Jesper Karlsson del Bologna, anch'egli autore di un inizio di stagione non particolarmente brillante.

Da Bologna intanto il ds Marco Di Vaio ha ribadito più volte che l'olandese non si muoverà perché il club non si vuole privare di quello che, sulla carta, era stato il fiore all'occhiello del mercato estivo. Il mercato, però, è ancora lungo e un assist alla Fiorentina potrebbe arrivare dal tecnico felsineo Thiago Motta, che potrebbe avallare lo scambio, accogliendo in squadra Ikonè, con il quale condivise già - da giocatore - lo spogliatoio del PSG.