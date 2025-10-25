Bollito a chi? Dzeko riparte da Vienna e scalza Piccoli. Gazzetta: "Gerarchie rovesciate"

Edin Dzeko riparte da Vienna e supera Roberto Piccoli nelle gerarchie dell'attacco. È questo ciò che si evince dalla vittoria sul Rapid e dal gol messo a referto dal bosniaco in Conference giovedì sera, sottolinea La Gazzetta dello Sport. L'attaccante è tutt'altro che bollito e il primo a non aver minimamente pensato una cosa del genere è l'allenatore Stefano Pioli.

Dzeko in Europa è una garanzia e a dimostrarlo sono anche i suoi numeri con la Nazionale, oltre ad aver siglato 60 reti nelle competizioni europee con i club. In Conference va a segno un'altra volta e in queste giornate ha compiuto il sorpasso su Piccoli nelle gerarchie dei centravanti, a detta della Rosea. L'ex Roma e Inter si candida a essere la spalla ideale di Kean, già a partire da domani contro il Bologna essendo in ballottaggio con Gudmundsson per una maglia da titolare.