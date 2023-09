BIRAGHI, Oggi i tempi di recupero: out con il Cagliari

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Oggi è il giorno giusto per capire la condizione fisica di Cristiano Biraghi. Come evidenzia questa mattina Il Corriere dello Sport, in questi casi è necessario aspettare 24 ore prima di fare accertamenti e valutazioni del caso. Il capitano della Fiorentina è uscito infortunato nella partita a Frosinone a causa di un trauma contusivo-distorsivo della caviglia sinistra, a seguito di un contrasto di gioco.

Praticamente scontato il fatto che Biraghi non possa essere a disposizione per il posticipo in programma lunedì sera al Franchi contro il Cagliari: il calciatore avvertiva ancora dolore nella serata di ieri, la caviglia appare gonfia e i giorni per recuperare sono troppo pochi. Un problema in più per Vincenzo Italiano in difesa che deve già fare a meno di Dodo e adesso, anche se per un breve periodo, dovrà rinunciare pure al suo capitano. Nella prossima uscita sembra quindi scontato che possano essere utilizzati dal primo minuto i due terzini “superstiti”: Kayode a destra e Parisi a sinistra.