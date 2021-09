BIRAGHI, L'opinione: "È il capitano più consono"

In un articolo a firma Stefano Cecchi, La Nazione indica Cristiano Biraghi come il capitano più consono per questa Fiorentina. "C'è qualcosa di trascendente in questa colonna sonora di brusii e borbottii che accompagna ogni partita di Biraghi", scrive in proposito il quotidiano sottolineando come non cambi se gioca bene o no, il lamento nei suoi confronti a Firenze non si dirada mai.

Biraghi ha scelto di diventare una littorina dell'out, un giocatore più di lotta che di governo. Per questo la fascia da capitano non è un'eresia come molti pensano: in una squadra da moto perpetuo, che vuole essere ruvida e mai rotonda, c'era qualcuno più consono di lui?