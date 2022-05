BILANCIO, Da Chiesa in poi positivo per oltre 100 mln

Come riporta il Corriere Fiorentino, a proposito del bilancio dei viola se Rocco Commisso ha considerato per intero la sua gestione il conto torna con le sue parole visto che, il saldo positivo, sarebbe pari a 51 milioni. Discorso diverso se si prende in considerazione soltanto quanto fatto dal momento della cessione di Chiesa in poi. Negli ultimi due anni infatti, la Fiorentina ha incassato circa 191 milioni (135 soltanto tra Federico e Vlahovic), e ne ha spesi più o meno 88. Dall’estate 2020 a oggi insomma, il saldo è positivo per oltre 100 milioni.