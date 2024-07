BERTONI, Valentini grande colpo. Nico? Non so se è intoccabile

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Nell'intervista concessa oggi ai taccuini de La Gazzetta dello Sport, l'ex viola Daniel Bertoni si è speso così sulle principali questioni che legano attualmente l'Argentina - suo paese natale - alla Fiorentina: "Valentini è un grande colpo. Lui è il miglior centrale argentino del momento. Bravo di testa, veloce e dotato di un gran carattere. Anche se è stato abituato a giocare sempre a quattro, non avrà problemi a cambiare e giocare a tre. Sarebbe andato alle Olimpiadi con l'U23 se il Boca non lo avesse messo fuori rosa."

Su Beltran: "È possibile che Palladino lo usi da punta centrale, cioè qualche metro più avanti rispetto a Italiano. Tuttavia non mi sembra che senta cosi tanto la porta, lo vedo meglio come seconda punta. Nico e Beltran dietro Kean è un'opzione da non scartare ma da studiare bene, visto che non è stata ancora provata. Con la Reggiana ho visto dei buoni spunti offensivi".

Su Nico Gonzalez: "Non so se è intoccabile. Dipende dalle volontà di società e allenatore. E da chi arriverebbe eventualmente al suo posto, reinvestendo subito i soldi della sua cessione. Può andare oltre i 16 gol di un anno fa? Direi di sì, Deve segnare ancora di più perché è nelle sue corde".