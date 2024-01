BERNARDESCHI, Ci sono Roma e Lazio: vuole la Juve

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Juventus potrebbe accogliere un ultimo elemento dalla campagna acquisti e viste le condizione economiche in cui versa il club di Torino, l’occasione di fine mercato può essere Federico Bernardeschi. La rosea sottolinea che, qualora i bianconeri decidessero di mettere a segno un altro acquisto, l’ex Fiorentina arriverebbe in prestito dal Toronto e con lo stipendio basic, ovvero senza i bonus e i diritti d’immagine che percepisce in Canada. Non ha ancora casa a Toronto e la Juventus gli è rimasta nel cuore, in questi giorni l’esterno è stato sondato anche dalla Roma e dalla Lazio ma la sua prima scelta resta la Signora.