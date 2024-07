BERARDI, È finito nel mirino della Juve per il post Chiesa

FirenzeViola.it

Dopo gli arrivi di Di Gregorio, Douglas Luiz e Thuram, la Juventus è alla ricerca del sostituto di Chiesa sugli esterni. L'ex viola preferirebbe una destinazione estera, con la Premier League in pole position rispetto agli altri campionati. Vedremo se Giuntoli riuscirà a soddisfare le richieste del giocatore, ma è certo che Chiesa lascerà Torino.

Per quanto riguarda il mercato in entrata, vista anche la probabile partenza di Matias Soulè, i bianconeri avrebbero come obiettivo principale Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Tuttavia, secondo La Nazione, la Juventus non si è limitata solo a lui e avrebbe aperto dei contatti anche con Galeno e Berardi. Quest'ultimo, come accade in ogni sessione di calciomercato, è stato recentemente accostato anche alla Fiorentina.