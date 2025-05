Beltran può tornare al River, CorSport: "Ma i viola temono una minusvalenza"

Secondo il Corriere dello Sport - Stadio, Lucas Beltran può tornare al River Plate. Gli ostacoli per il trasferimento sono di natura economica: la Fiorentina meno di due anni fa ha pagato l'attaccante classe 2001 dodici milioni di parte fissa - più 12 di eventuali di bonus, non tutti scattati, per un totale di 18 milioni circa - e non vorrebbe concludere una minusvalenza, soprattutto rispedendolo alla squadra d'appartenenza dopo ventidue mesi. Il River dal canto suo non ha grossi margini di manovra sul mercato ma può contare sul legame tra lo staff tecnico e il ragazzo e lavorare sulla base di un prestito.