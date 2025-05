Verso la conclusione, La Nazione: "Ad agosto amichevoli con United e Leicester"

Come scrive La Nazione, dopo la gara contro l’Udinese la Fiorentina saluterà la stagione con il classico “rompete le righe” per iniziare un mese di vacanza. Eccezion fatta per quei giocatori convocati in Nazionale che dovranno rispondere agli impegni con le rispettive selezioni prima di potersi godere le ferie. Quanto alla preparazione estiva, non ci son ancora date ufficiali ma con ogni probabilità si terrà a luglio al Viola Park. In agosto la squadra è attesa da una mini tournée contro Manchester United e presumibilmente Leicester (quest’ultima non ancora ufficiale).