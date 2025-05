Giorni di riflessione su Palladino. RepFi: "Si aspettava più sostegno da Pradè"

vedi letture

La Repubblica (ediz. Firenze) dedica ampio spazio alla situazione di Raffaele Palladino. Sono giorni di grande riflessione anche per lui. Il quale sapeva che il salto da una piazza come Monza a quella di Firenze sarebbe stato profondo: per gli obiettivi, per le pressioni, per la gestione del gruppo e le competizioni da portare in fondo. Ha commesso errori e non si è mai sottratto alle responsabilità. Forse - si legge - si sarebbe atteso maggiore sostegno da parte del direttore sportivo che invece, specie nei momenti più delicati, non ha risparmiato dichiarazioni anche forti che hanno fatto discutere.