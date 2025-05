Intrigo Dodo. Ignorata la prima offerta, c'è il prezzo ma la Fiorentina è serena

Il Corriere Fiorentino parla di un intrigo che sta andando in scena tra Dodo e la Fiorentina. L'ultimo caso che si sarebbero aspettato si potesse aprire a Firenze è proprio quello relativo all'esterno brasiliano, eppure così è, nonostante lo stesso giocatore non avesse mai nascosto di essere pronto a legarsi a vita ai colori viola. Il rapporto tra le parti, sul quale fino a qualche mese fa pareva splendere il sole, si è fatto via via più complicato, tanto da far pensare che a oggi sia difficile far tornare il sereno.

Ma come mai? Stando a quanto lascia intendere la Fiorentina all'orizzonte non c'è nessuna rottura, dall'altra parte però c'è un silenzio assordante relativo alla proposta arrivata dal club gigliato. La posizione della società viola è stata quella di aspettare la fine della stagione, l'esterno brasiliano però si è spazientito e ha detto ai suoi agenti di ascoltare le proposte che arriveranno.

Un atteggiamento che si è confermato quando poi è arrivata effettivamente la prima proposta di rinnovo, con prolungamento fino al 2030 e ritocco dell'ingaggio. Dodo non ha risposto e in queste situazioni equivale a un no. L'intenzione non è quella di cederlo ma di fronte a questa situazione, se Dodo troverà qualcuno disposto a spendere 25 milioni di euro allora la Fiorentina lo accontenterà.