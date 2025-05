Domenica la gara di Udine, La Nazione: "Non saranno tanti i tifosi in trasferta"

La Nazione scrive che non saranno tanti i tifosi della Fiorentina al seguito della squadra a Udine. È ancora presto per provare a fare i conti - è iniziata ieri la vendita per il settore ospiti - ma la corsa al biglietto non c’è stata e non ci sarà, vista la posta in palio non esaltante e il malumore dei sostenitori viola. Tra chi spera di non finire di nuovo in Conference League e chi invece agguanterebbe volentieri la qualificazione europea c’è di mezzo anche la partita dell’Olimpico tra Lazio e Lecce.