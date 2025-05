Che fare con Fagioli e Gud? La Nazione: "Possibile rinnovo del prestito"

Quest’oggi La Nazione propone una possibile soluzione per la permanenza a Firenze di Nicolò Fagioli e Albert Gudmundsson. Juventus e Genoa aspettano la decisione della società viola anche per mettere in cassaforte soldi da far girare nei rispettivi mercati in entrata. Sulle qualità di Fagioli e Gud ci sono sempre state poche remore, ma il curriculum in positivo non è stato sinceramente aggiornato dall’esperienza alla Fiorentina. Non è da escludere che si punti a rinviare di un anno rinnovando (a cifra da pattuire) il prestito e aggiornare così i possibili riscatti al giugno 2026.