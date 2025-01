BELTRAN, Non più una 'riserva': può partire al posto di Gud

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

In occasione della sfida contro il Napoli, scrive La Nazione, Raffaele Palladino ritrova anche due pedine fondamentali come Robin Gosens e Danilo Cataldi: il primo non era partito dall’inizio contro la Juventus perché alle prese con i postumi di una gastroenterite; il secondo a Torino stava giocando con una febbre smaltita completamente soltanto nelle scorse ore.

Per il resto, si legge, l’undici che affronterà il Napoli non dovrebbe discostarsi molto da quello visto a Torino, con l’unico dubbio che riguarda Gudmundsson. Le recenti performance dell’islandese, sottolinea il quotidiano, hanno lasciato a desiderare, mentre di buon livello sono stati gli ingressi in campo di Beltran sia a Guimaraes che all’Allianz Stadium e dunque questa volta è l’argentino ad avere qualche chance in più di partire dal 1'.