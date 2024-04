BELTRAN, Fra i più attivi: effettuato uno dei due tiri viola

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Ieri la Fiorentina ha manifestato non poche difficoltà, sotto tanti punti di vista. Di sicuro - scrive la Repubblica (Firenze) - Martinez Quarta è stato uno dei giocatori più positivi. In difesa ha retto bene il confronto con gli attaccanti avversari e si è proposto anche in fase offensiva. Male l'attacco. Beltran ancora una volta è stato tra i più attivi, suo uno dei due soli tiri in porta effettuati dai viola contro il Viktoria Plzen.