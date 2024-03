BELTRAN, Colpo da calcetto su un campo per la semina

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Un colpo da calcetto su un campo, quello del fu glorioso Honved di Budapest, che ieri sera è parso più adatto alla semina che a una partita di calcio. Il Corriere Fiorentino definisce così il gol di Lucas Beltran in Maccabi-Fiorentina. Quando la sfida era nel momento più delicato, l’argentino si è avventato sul "luogo del delitto" - quella semi-pozza di fango nella parte centrale dell’area di rigore dove nel primo tempo aveva fatto guardia il portiere viola Pietro Terracciano - e ha colpito con la punta del piede.

Aveva passato un primo tempo difficile, per questo il guizzo del secondo tempo (prontamente rovinato da una difesa che si è fatta infilare con troppa facilità) assume tanta importanza. Un inserimento come si richiede al suo "nuovo" ruolo, quello da trequartista a supporto del numero 9 che Italiano gli ha cucito addosso, scrive il Corriere.

Più tardi l'ex River Plate ha anche sfiorato la doppietta con un colpo di testa che ha accarezzato il palo. Ed è rimasto in campo quando è entrato Bonaventura, al 74’. Non solo perché il doppio trequartista avrebbe aiutato a completare la rimonta, ma perché da squalificato non potrà scendere in campo contro la Roma. Beltran ha risposto presente col secondo gol in tre settimane dopo quello a Empoli.