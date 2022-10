BASAKSEHIR, 4-3-3 con Okaka: le ultime sui turchi

Guardando e scoprendo sempre di più l'avversaria della Fiorentina questa sera in Conference League, come già raccontato da FirenzeViola.it e come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, l'Istanbul Basaksehir dovrebbe partire inizialmente con un 4-3-3. Le scelte del tecnico Emre Belözoğlu dovrebbero ricadere su Babacan in porta. In difesa l'ex Milan Duarte mentre in mezzo al campo spazio all'ex Lazio Biglia e in attacco, insieme a Okaka, anche lui vecchia conoscenza del calcio italiano, dovrebbero esserci Traorè e Gurler.

LA PROBABILE FORMAZIONE DELL'ISTANBUL BASAKSEHIR:

BASAKSEHIR (4-3-3): Babacan; Sahiner, Duarte, Tekdemir, Kaldirim; Turuc, Biglia, Ozcan; Traoré, Okaka, Gurler.