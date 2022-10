DAVANTI JOVIC O CABRAL? SORPRESA JACK. IN DIFESA...

Per la Fiorentina, tra errori arbitrali e individuali, è tempo di dimenticare l'amara sconfitta contro l'Inter in campionato, concentrandosi fin da questa sera, sulla sfida decisiva contro l'Istanbul Başakşehir in Conference League. Analizzando quelle che potrebbero essere le scelte degli allenatori, in casa gigliata, novità importanti potrebbero già arrivare dal reparto difensivo. Pronto Gollini a tornare titolare tra i pali, Terzic potrebbe concedere un turno di riposo a Dodo e stessa cosa Igor a Quarta. Confermati Milenkovic e Biraghi per completare la difesa. A centrocampo potrebbe partire inizialmente dalla panchina anche Bonaventura, con il rientro di Mandragora tra i titolari. Insieme all'ex Torino confermato Amrabat, si rivede anche Barak in mezzo al campo. Davanti, viste le assenze di Nico Gonzalez e Sottil, spazio a Ikonè e Kouame sugli esterni con Jovic, momentaneamente favorito su Cabral, per ricoprire il ruolo di centravanti. Difficile l'utilizzo sia del serbo che del brasiliano fin dal primo minuto.

In casa turca, il tecnico Belozoglu potrebbe optare, anche lui, per un 4-3-3. In porta Babacan, in mezzo al campo l'ex Lazio Biglia. In attacco, insieme all'ex conoscenza del calcio italiano Okaka, spazio a Traorè e Gurler. Ancora out per infortunio Ozil.

LE PROBABILI FORMAZIONI:

FIORENTINA (4-3-3): 95 Gollini; 15 Terzic, 4 Milenkovic, 98 Igor, 3 Biraghi; 72 Barak, 34 Amrabat, 38 Mandragora; 11 Ikoné, 7 Jovic, 99 Kouame. Allenatore: Italiano.

I. BASAKSEHIR (4-3-3): 1 Babacan; 42 Sahiner, 5 Duarte, 21 Tekdemir, 3 Kaldirim; 23 Turuc, 20 Biglia, 19 Ozcan; 9 Traoré, 77 Okaka, 7 Gurler. Allenatore: Belozoglu.