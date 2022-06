BARONE, Ha rinsaldato l'asse con Lotito e Infantino

La Fiorentina continua a stringere e rinsaldare nuove alleanze anche sul piano politico, in un momento forse mai così burrascoso per il calcio italiano. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, è anche per questo che domenica il dg viola Joe Barone ha visitato Formello assieme al presidente della Fifa Infantino con il patron Lotito a fare gli onori di casa.

Anche in passato, con Rocco Commisso in prima linea, il confronto tra la Fiorentina e la Federazione internazionale è stato utile per intavolare un dialogo costruttivo sui principali temi di attualità nel mondo del calcio. Dagli investimenti sulle infrastrutture (centri sportivi e stadi) fino a una nuova regolamentazione per uno sport più sostenibile e trasparente, la società di Viale Fanti non si è mai tirata indietro ma anzi ha spesso cercato il supporto delle autorità competenti per avvalorare le proprie tesi.