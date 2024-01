BARAK, Il Napoli apre al prestito con obbligo condizionato

FirenzeViola.it

L'edizione odierna di Tuttosport parla di un dialogo diretto aperto tra De Laurentiis e la Fiorentina per Antonin Barak. Il Napoli avrebbe aperto all’ipotesi di un prestito con obbligo di riscatto condizionato, ma si attende una risposta del club viola. In attesa di incontrarsi a Riyad, i due club si tengono in contatto al telefono per il centrocampista ex Hellas Verona.