Fonte: da Friburgo - Andrea Giannattasio

Il principale giornale di Friburgo, il Badidche Zeitung, stamani in edicola introduce la partita con la Fiorentina (ore 15:30) con il titolo: “Prova generale contro la Fiorentina: a una settimana dalla gara di coppa contro l’Osnabrück e a due settimane dal debutto in Bundesliga, il Friburgo affronta in un testo affascinante la squadra di Firenze”.