Attacco pesante per la Viola, CorSport: "Pioli con Piccoli e Dzeko"

Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sulle dinamiche di formazione in vista di stasera. Come scrive il quotidiano, si prospetta un attacco pesante formato da Piccoli e Dzeko per la Fiorentina che vuole essere presente e incisiva nell’area del Rapid: è questa l’idea che Stefano Pioli si è portato dietro a Vienna, su cui ha riflettuto anche stanotte e se non ci avrà ripensato la porterà all’attenzione del gruppo nella riunione tecnica per ufficializzarla prima di muoversi verso il Weststadion.