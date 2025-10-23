Attacco pesante per la Viola, CorSport: "Pioli con Piccoli e Dzeko"
Il Corriere dello Sport - Stadio si sofferma sulle dinamiche di formazione in vista di stasera. Come scrive il quotidiano, si prospetta un attacco pesante formato da Piccoli e Dzeko per la Fiorentina che vuole essere presente e incisiva nell’area del Rapid: è questa l’idea che Stefano Pioli si è portato dietro a Vienna, su cui ha riflettuto anche stanotte e se non ci avrà ripensato la porterà all’attenzione del gruppo nella riunione tecnica per ufficializzarla prima di muoversi verso il Weststadion.
Il vero danno di Gimenez alla Viola dare un alibi, ma il bello del calcio è subito un’altra chance. E Pioli fa finta di nulladi Stefano Prizio
1 Il vero danno di Gimenez alla Viola dare un alibi, ma il bello del calcio è subito un’altra chance. E Pioli fa finta di nulla
Lorenzo Di BenedettoLe autoaccuse di Pradè e Pioli tanto inutili quanto stucchevoli. Entrambi meriterebbero l'esonero, ma chi decide in casa Fiorentina? Si parlava di ambizione, allora ecco la provocazione: via tecnico e dirigente e offerta seria a Giuntoli e Spalletti
Angelo GiorgettiPradè si autocontesta e dà ragione alla Curva, eppure deve risolvere questo disastro. Ha senso indebolirsi e attaccare gli arbitri? Cacciare una persona sola non serve, i problemi nascono da lontano. E domenica il Bologna…
Mario TeneraniRigore farlocco, Gimenez peggio. La notte lunga di Pradè, pensa alle dimissioni. Pioli avanti con la fiducia della società. Fiorentina, ora l'obiettivo sono 40 punti
