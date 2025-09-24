Attacco ancora a secco, per far segnare le punte serve il trequartista

Nella sua analisi reparto per reparto delle difficoltà della Fiorentina il Corriere dello Sport si concentra infine sul reparto d'attacco. La fase offensiva della Fiorentina ha bisogno di un trequartista, di un giocatore di estro e fantasia che possa servire al meglio le punte. I viola sono stati piatti sia con il 3-5-2 che con il 4-4-2, un giocatore alle spalle della coppia di centravanti è essenziale per poter rendere la manovra più imprevedibile. Con un numero 10 alle loro spalle, il riferimento è chiaro è ad Albert Gudmundsson, allora anche la coppia Kean-Piccoli può avere un senso.

Senza, come dimostrato contro Napoli e Como, non ce l'ha. Ancora meno, per quanto fatto vedere con i partenopei, per ora ce l'ha il tandem Kean-Dzeko. Vedremo se Pioli contro il Pisa cambierà modulo e tornerà ad inserire il trequartista. per adesso i suoi attaccanti, Fazzini compreso, hanno segnato zero gol in quattro gare di campionato.