ASTORI, A processo vanno in tre per certificato falso

Come spiega questa mattina Il Corriere Fiorentino, la Procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per tre persone nell'ambito dell'inchiesta bis per la morte di Davide Astori: il professor Giorgio Galanti, ex direttore sanitario di Medicina dello Sport di Careggi, il suo successore Pietro Amedeo Modesti, e il medico dello sport Loira Toncelli. Sono accusati di aver falsificato un certificato medico relativo a un esame cui il capitano viola in realtà non sarebbe mai stato sottoposto. L’udienza si aprirà il 21 ottobre. Nel luglio 2017, Astori era stato sottoposto da Galanti a una serie di accertamenti nel centro di medicina sportiva di Careggi e il giocatore affrontò alcuni esami, compreso lo «strain» necessario per valutare la contrattilità e la distensività del muscolo cardiaco. Nel corso delle prime perquisizioni il referto non fu trovato. Spuntò a distanza di tempo. Per la Procura, sarebbe stato fabbricato falsamente solo in tempi successivi dalla dottoressa Toncelli e dal dottore Modesti. Da qui le accuse di falso. Intanto il 2 aprile arriverà la sentenza del processo in abbreviato per omicidio colposo, in cui unico imputato è Galanti.