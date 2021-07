AMRABAT, Viola monitora la situazione a distanza

All'appello di chi ha già programmato il rientro nei ranghi, in casa Fiorentina, c'è ancora Sofyan Amrabat alle prese con il recupero dall'intervento chirurgico per un problema di pubalgia. Il centrocampista marocchino - riporta oggi La Nazione - è ancora in Olanda per seguire un preciso programma di recupero, in accordo con lo staff sanitario della Fiorentina. Le sue condizioni vengono monitorate (a distanza) con cadenza quotidiana, in attesa di capire con maggiore precisione quando potrà davvero mettersi a disposizione del nuovo allenatore. All’inizio si erano ipotizzate due settimane di stop, dunque fino a fine luglio: in queste ore si capirà se occorrerà qualche giorno in più o se l’iniziale tempistica immaginata potrà essere rispettata.