AMRABAT, Verso il sì al Liverpool. La richiesta viola...

Dopo l'affare Caicedo sfumato davanti agli occhi, il Liverpool non ha perso tempo e si è messo fin da subito a caccia di un nuovo centrocampista. E da un paio di giorni, sotto precisa richiesta di Klopp (LEGGI QUI), hanno ripreso i rapporti con la Fiorentina per Amrabat. Il giocatore, dopo alcune titubanze legate alle preferenze del suo entourage, come riportato dal Corriere dello Sport, sembra ora convinto ad accettare la corte del Liverpool.

Le parti sono al lavoro per trovare una soluzione (richiesta viola di 30 milioni). Anche se il Manchester United non è uscito di scena e potrebbe tornare prepotentemente in corsa