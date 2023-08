AMRABAT, Il Man. Utd. potrebbe fare un'offerta già oggi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

Secondo La Nazione, la tanto sospirata offerta per Sofyan Amrabat da parte del Manchester United potrebbe arrivare già nelle prossime ore. I Red Devils hanno infatti ceduto Fred al Fenerbache per 10 milioni più 5 di bonus che occupava lo stesso ruolo di Amrabat. Commisso sicuramente non farà sconti: non andrà sotto la cifra di 25 milioni. Le parti si sono aggiornate di recente e i dirigenti inglesi hanno confermato il loro interesse, chiedendo però qualche altro giorno di tempo. La valutazione di Amrabat, così come quella di Barak (di recente cerato dalla Lazio) sono tutte rimandate dopo l'andata dei Play Off di Conference League.