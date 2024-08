AMRABAT, Da esubero a possibile risorsa: il punto

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ancora tutta da definire la storia tra la Fiorentina e Sofyan Amrabat. Il giocatore, come ribadito dal ds Daniele Pradè sin dalla conferenza stampa conclusiva della scorsa stagione, non è mai stato attratto dal ritorno a Firenze. Il Manchester United non ha però esercitato il riscatto ed ecco che il centrocampista marocchino è tornato al Viola Park ed è stato utilizzato per oltre un'ora nell'ultima amichevole dei viola contro il Friburgo.

Come riporta il Corriere dello Sport, Amrabat è stato schierato anche per l'assenza della rosa in mediana visto che è stato adattato anche Antonin Barak in quel ruolo. Raffaele Palladino in questi giorni ha avuto modo di parlare con il centrocampista marocchino ribadendo: "Con Sofyan è nato un ottimo rapporto, ho conosciuto un grande uomo. Sono contento di averlo e sarei felice di allenarlo tutto l’anno".

Vedremo cosa riserverà il futuro, nel frattempo in giornata arriverà Amir Richardson dal Reims, il primo colpo estivo a centrocampo dei viola.