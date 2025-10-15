Al top con l'Islanda, anonimo a Firenze, La Gazzetta dello Sport: "Serve il vero Gudmundsson"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport analizza il momento di Alberto Gudmundsson, al top con l'Islanda e anonimo a Firenze. Oggi Gud torna al Viola Park, motivato e rigenerato, con la voglia di convincere Stefano Pioli a schierarlo ancora dal primo minuto domenica a San Siro contro il Milan, dopo averlo tolto nell’intervallo della partita con la Roma. Ora serve un’impennata da parte sua, perché la rinascita della Fiorentina può andare di pari passo con la sua. Da solo o in coppia alle spalle del centravanti, oppure a fare da collegamento fra centrocampo e trequarti, Pioli studia il modo migliore per cercare di esaltarlo nella squadra di club.

La nazionale islandese riconsegna comunque alla Viola un calciatore rigenerato e, se l’ultima volta, a settembre, era rientrato in città con un piccolo fastidio fisico, questa volta nel suo trolley ci sono due gol, una traversa e due assist a riempirlo di autostima. Ha la fiducia della società così come dell’allenatore, e non ci sono apparenti ostacoli alla sua esplosione a Firenze, anche se i numeri e le prestazioni finora raccontano altro.