Al Franchi per la rimonta, CorSport: "Cosa verrebbe da dire ai viola"

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Oggi il Corriere dello Sport - Stadio riparte dal 3-0 incassato dalla Fiorentina alla gara d’andata col Crystal Palace. E scrive che ai viola verrebbe da dire: liberatevi la mente, per una volta giocate solo per divertirvi, con leggerezza, per mostrare il meglio di voi, troppe volte rimasto nascosto in questa stagione. La Fiorentina è davanti a una montagna da scalare, le possibilità sono minime, è vero, ma non sono azzerate. Solo che c’è bisogno della versione più bella della squadra e questo potrebbe anche accadere, al netto delle assenze (Kean e Parisi ancora fuori a meno di sorprese, Dodo squalificato).

Può accadere perché i viola arrivano a questa partita con l’animo rasserenato dalla vittoria con la Lazio, che ha portato a 8 i punti di vantaggio sulle terz’ultime in classifica. Un divario importante a 6 giornate dal termine del campionato. E con la salvezza sempre più vicina, Fiorentina-Crystal Palace diventa un appuntamento da affrontare senza ansie, senza preoccupazioni, senza il peso del giudizio, senza la paura delle conseguenze per un traguardo non raggiunto.