Vanoli taglia corto. Tuttosport: "Ma tanti rumors sui successori"

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Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, le voci sui possibili successori di Paolo Vanoli sono sempre più insistenti: Maurizio Sarri (il preferito dal popolo viola), Fabio Grosso, Domenico Tedesco (ma in Turchia sostengono che ha respinto le avance viola e resterà al Fenerbahce, idem Farioli al Porto). Il tecnico viola ha tagliato corto in conferenza stampa: "Sono abituato a questi giochi mediatici. Sono nel calcio da anni, so come funziona.

Gli applausi dei tifosi fiorentini l’altra sera a Sarri sono stati belli, lui è un grande maestro. Per il resto io vado avanti, concentrato solo sul presente e ambizioso come ho dimostrato a Venezia, a Mosca, al Torino malgrado l’infortunio di Zapata".