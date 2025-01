AGROPPI, Il ricordo del Cor.Fio.: "Fuoriclasse della parola"

FirenzeViola.it

© foto di Andrea Pasquinucci

Divisivo, polemico, unico: se ne è andato Aldo Agroppi ed è dolore vero per i tanti che gli hanno voluto bene. Come ricorda stamani Il Corriere Fiorentino, nei colori della sua vita c’è certamente molto più rosso granata che viola, ma a Firenze non lo ha mai dimenticato nessuno per via di due stagioni inversamente proporzionali tra loro. Agroppi era un fuoriclasse della parola, capace di incenerire con una battuta, senza sconti per nessuno, vedi alla voce Lippi. Molti i messaggi di cordoglio per la sua scomparsa, tra cui quello della Fiorentina, e colpiscono, fra le tante, le parole di Stefano Carobbi, che Agroppi lanciò al posto del più quotato Maldera.

«Sei stato la mia chioccia, oltre che un amico sincero e premuroso. So quanto hai amato Firenze e la Fiorentina, oltre che il tuo Toro. Un abbraccio Aldo, da “Cianci”, come mi chiamavi tu».