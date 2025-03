Ad Atene non si parla d'altro che del doppio evento sportivo di stasera

Il Corriere Fiorentino racconta che ad Atene i tassisti che affollano le vie della città vecchia non parlano d’altro se non del doppio evento sportivo in programma stasera nella zona Olimpica. Anche chi non è tifoso del Panathinaikos, e magari ricorda ancora il trionfo dell’Olympiakos nella finale di Conference League del maggio scorso, si prepara a due sfide che nel giro di qualche ora avvicineranno calcio e basket in una serata europea che tutti vogliono vivere.

Prima l’ottavo di finale tra la squadra di Rui Vitoria, tecnico portoghese del Panathinaikos con un passato sulle panchine di Benfica e Vitoria Guimaraes, e quella di Palladino, in sella ad una Fiorentina che vorrebbe ipotecare già stasera il passaggio del turno ai quarti della competizione, poi il match clou di Eurolega tra i cestisti greci e il Real Madrid. Due partite che richiameranno decine di migliaia di appassionati, 35.000 almeno quelli che arriveranno per il match contro la Fiorentina seguita da 300 tifosi in arrivo dall’Italia.